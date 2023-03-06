4 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر

أصيب أربعة شبان فلسطينيين اليوم الاثنين بالرصاص الحي واعتُقل آخر عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا في الضفة الغربية بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إنّ الشبان المصابين جرى تحويلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي وحالتهم مستقرة.

وأضافت: “قوات الاحتلال صوّرت منزل الأسير ماهر شلون وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير ماهر شلون (44 عاماً)، يوم الأربعاء الماضي خلال حصارها المخيم وذلك بعد وقوع عمليتي إطلاق نار متزامنتين في منطقتين في أريحا أدتا إلى سقوط إصابات حرجة.

واستشهد خلال الاقتحام الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي.

وحاولت طواقم الإسعاف الموجودة في المنطقة إنعاش الشاب حمدان بعد إصابته في البطن، لكن جنود الاحتلال اعتقلوه.