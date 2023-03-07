إطلاق المياه من سد الرستن لسقاية الأراضي الزراعية

حماة – البعث أون لاين:

أوعز محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة بالعمل على إطلاق المياه من سد الرستن لري الأراضي الزراعية على جانبي نهر العاصي بين الرستن و محردة اعتبارا من ظهر اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الزراعية اليوم في مبنى المحافظة بحضور جميع المعنيين لهذا القطاع، كما جرى أثناء الإجتماع مناقشة الموازنة المائية لموسم ري (٢٠٢٢ _٢٠٢٣) لشبكة ري حمص حماة _ قسم حماة _ و شبكة ري طار العلا العشارنة وشبكة ري الغاب، إضافةً إلى القضايا الزراعية وأبرز الصعوبات ليصار إلى معالجته.

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