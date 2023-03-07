ارتفاع أسعار النفط

7-مارس-2023

ارتفعت أسعار النفط، في تداولات اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في وقت تتفاوت فيه التوقعات حول الطب والعرض على الخام في الأسواق.

وبحلول الساعة 09:26 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.20% إلى 80.62 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.22% إلى 86.37 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد تحولت للارتفاع عند تسوية الاثنين، وشهدت جلسة أمس تداولات متقلبة في تباين التوقعات حول الطلب والمعروض في الأسواق.

وأنهى الخام الأمريكي التعاملات عند 80.46 دولار للبرميل أما خام “برنت” فقد سجل عند التسوية 84.34 دولار للبرميل.

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7-مارس-2023

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