ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري بمنطقة بولان إلى 16 شخصا

7-مارس-2023
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف سيارة للشرطة بمنطقة بولان الباكستانية، يوم الاثنين، إلى 16 قتيلا.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا 9 قتلى على الأقل و11 مصابا، وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، ورجحت السلطات أن الهجوم انتحاري، غير أنه لم ترد أي تفاصيل أخرى عن الهجوم، حتى اللحظة.

وتعاني باكستان من هجمات إرهابية متكررة كان أبرزها تفجير مسجد في مدينة بيشاور، في كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

 24 total views

7-مارس-2023

مقالات ذات صلة

روسيا وبيلاروس يبحثان تنفيذ مشاريع اقتصادية وتجارية

22-يوليو-2022

حصر أضرار “التنين البحري” على الزراعات المحمية في “القلوع”

2-نوفمبر-2022

بمناسبة عيد الجيش ..الجريح عزام ضاهر يسبح من جبلة الى اللاذقية

2-أغسطس-2022

مقتل أربعة جنود للاحتلال التركي شمالي العراق

12-يونيو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى