الحزب الشيوعي التشيكي المورافي يقدّم مساعدات لمتضرري الزلزال في سورية

براغ – سانا:

أعلن نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي ميلان كرايتشا أن الحزب قدم مساعدة مالية لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية، تعبيراً عن تضامنه مع الشعب السوري في هذه المحنة.

وقال كرايتشا في منشور على صفحته في الفيسبوك: “إنه سلم مع النائب الآخر لرئيس الحزب بيتر شيمونيك هذه المساعدة المالية لممثل الحزب الشيوعي السوري الموحد في تشيكيا المهندس نزار طرابلسي”، لافتاً إلى أنه سيتم صرفها ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدم للمنكوبين بالزلزال.

وكانت قيادة الحزب الشيوعي التشيكي المورافي أعربت عن تضامنها مع سورية وشعبها في كارثة الزلزال، مطالبة بالإنهاء الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب عليها والإنهاء الفوري للاحتلال الأمريكي للأراضي السورية.