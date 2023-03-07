الخارجية الصينية: بكين ستبذل قصارى جهدها لضمّ تايوان سلمياً

بكين – سانا:

أكد وزير الخارجية الصيني تشين قانغ أن مسألة تايوان خط أحمر، وبكين ستبذل قصارى جهدها، وستتخذ جميع الإجراءات الضرورية، لإعادة توحيدها سلمياً.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخواؤ عن تشين قوله خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني: إن بكين ستبذل قصارى جهدها لدفع العملية السلمية، لإعادة توحيد تايوان والوطن الأم وستتخذ خطوات حازمة لمنع انفصالها، مؤكداً أن مسألة تايوان تعد في صميم المصالح الجوهرية الصينية وأهم الأسس السياسية، وأول خط أحمر لا يجوز تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية.

وأكد تشين أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن احتواء الصين باستغلال مسألة تايوان، والعودة إلى أساس مبدأ صين واحدة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، مشدداً أنه يجب ألا يستخف أحد بالعزيمة القوية والإرادة الراسخة والقدرة الكبيرة للحكومة الصينية والشعب الصيني على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وتعليقاً على حادث المنطاد الصيني المدني أكد تشين أن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي والممارسات الدولية العرفية، وخلقت أزمة دبلوماسية كان من الممكن تجنبها.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية بين تشين أن أهم ما يلزم الآن هو الهدوء والعقلانية والحوار والبدء بمحادثات السلام في أسرع وقت ممكن وخفض التصعيد، موضحاً أن بلاده لم تقدم أي أسلحة إلى أي جانب في أوكرانيا.