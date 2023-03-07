الخروج إلى الداخل لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

البعث اونلاين – خاص

تشارك المؤسسة العامة للسينما في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة و العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية القصيرة و ذلك عبر الفيلم القصير ” الخروج إلى الداخل ” سيناريو وإخراج لوتس مسعود ، يقام المهرجان في الفترة ما بين 14 و حتى 20 آذار بمشاركة نحو 50 دولة.

يحكي الفيلم قصة شاب ثلاثيني يخرج من مصحة نفسية كي يعود إلى منزله بعد انتهاء فترة علاجه في المصحة و تعافيه ، خلال هذا اليوم الذي يقضيه الشاب في العاصمة قبل أن يعود إلى منزله بسبب عدم وجود أحد هناك عند ذهابه للمرة الأولى ، يكتشف ما آلت اليه هذه المدينة من فوضى و أحداث جنونية لا تمت للمنطق بصلة من جهة و أحوال القاطنين في المدينة و تصرفاتهم وأفعالهم مفضلاً العودة إلى المصح الأكثر أماناً من الخارج وما يحدث فيه .

الفيلم من تمثيل: يزن الخليل – تيسير أدريس – ريموندا عبود – حمادة سليم – أمير برازي- أمينة عباس. سبق لمسعود أن قدمت فيلماً قصيراً حمل عنوان “أول يوم” الذي يحكي يوميات مدينة دمشق في أول يوم بعد أن توقف القصف عليها، ورصدت بعضا من يوميات الناس في هذه الفترة بعد فترات عصيبة من الحرب ومخاطرها، وقد شارك الفيلم في الدورة السادسة من مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدمشق كما عرض في العديد من المهرجانات، وحصل في مهرجان براغ للفيلم القصير على جائزتي أفضل فيلم قصير وأفضل إخراج.

19 total views