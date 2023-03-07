السفير سبحاني: المساعدات عربون محبة وتضامن من الشعب الإيراني للأشقاء في سورية

اللاذقية – مروان حويجة:

استقبل محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني، الذي يزور المحافظة برفقة قافلة مساعدات إغاثية مقدّمة من السفارة والشركات الإيرانية والجالية المقيمة في سورية.

وتناولت المباحثات الصعوبات التي واجهت عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة الأولية للكارثة، في ظل نقص الآليات وضعف الإمكانيات بسبب ظروف الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، إضافة الى الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الزلزال.

وثمّن هلال وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية ودعمها المتواصل لها في مختلف المجالات، بمافيها تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين منذ اللحظات الأولى للزلزال، مشيراً إلى أهمية العلاقات الأخوية القويّة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته أكد السفير سبحاني، استمرار بلاده بتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال في سورية، والتي تمثّل عربون محبّة ومودة وتضامن من الشعب الإيراني، ووقوفه إلى جانب سورية في تجاوز هذه المحنة، لافتاً إلى أنّ بلاده تعمل على خطّين متوازيين لمساعدة سورية في مواجهة تداعيات الزلزال عبر استمرار تقديم المساعدات للمتضررين، وتحرّك دولي لرفع العقوبات الجائرة عن سورية التي تنعكس سلباً على المواطنين السوريين.

وعقب اللقاء، اطّلع السفير سبحاني على عدد من المواقع المتضررة بسبب الزلزال في مدينة اللاذقية، في جولة رافقه فيها المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس المحافظة، وقد حضر اللقاء نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب.