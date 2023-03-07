العاصفة الغبارية أثرت على المزروعات بالحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

أثرت العاصفة الغبارية في الحسكة على المزروعات وخاصة القمح والشعير.

وبين المهندس ياسين حسن معاون دائرة الإنتاج الزراعي بمديرية الزراعة أن العاصفة الغبارية أعاقت نمو المزروعات وامتصت الرطوبة من التربة الزراعية مما تسببت بتلف قسماً كبيراً من النباتات، مشبراً إلى أن المزروعات الشتوية البعلية الآن في وقت حرج بسبب تأخر هطول الأمطار لفترة طويلة تجاوزت الشهر، إضافة للعوامل الجوية السائدة خلال الفترة الماضية من صقيع والعجاج، علماً أنه في حال استمر انحباس الأمطار ستخرج المزروعات من الإنتاج.

ولفت حسن إلى أن المزروعات المروية وضعها جيد لكنها أيضاً تأثرت بالصقيع والعاصفة الغبارية حيث تبلغ المساحة المزروعة بالقمح المروي 128 ألف هكتار بينما مساحة الشعير المروي 20 ألف هكتار.

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