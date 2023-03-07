القافلة رقم 14 من ريف دمشق إلى حلب واللاذقية

ريف دمشق – البعث أون لاين:

سيرت محافظة ريف دمشق صباح اليوم قافلة مساعدات الإنسانية والاغاثية ١٤ إلى محافظتي حلب واللاذقية.

وأوضح نائب المحافظ جاسم المحمود، أن المساعدات تتضمن مواد أساسية كالأدوية والمواد الغذائية والألبسة وغيرها من المستلزمات.

يُشار إلى أن المبادرات والحملات الوطنية تنظم بإشراف الجهات الرسمية في محافظة ريف دمشق وقيادة فرع حزب البعث العربي الإشتراكي، وبمشاركة الفرق التطوعية والفعاليات الاقتصادية والأهلية سواء على صعيد التبرعات النقدية عبر الإيداع المصرفي أو بتقديم التبرعات العينية للمواد الاغاثية.

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