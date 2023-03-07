القضايا الزراعية والتعليمية والمعيشية.. محور نقاشات مؤتمرات الفرق الحزبية في المحافظات

استأنفت الفرق الحزبي عقد مؤتمراتها السنوية بعد أن توقفت إثر تعليقها إبان حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات، وقيام والكوادر والقيادات الحزبية بالمساهمة في الأعمال الإغاثية والإنسانية المختلفة.

ففي حمص (سمر محفوض)، استأنفت الفرق الحزبية بفرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد مؤتمراتها حيث عقدت، الفرقة الخامسة، الدار الكبيرة الأولى والثانية وتيرمعلة الأولى والثانية والغنطو الأولى والثانية والصويري الأولى والثانية والفرقة المهنية، ضمن قطاع الشعب الحزبية، وفي التربية، المركز الأولى، شين، الرستن، مؤتمراتها بحضور الرفاق عمر حورية أمين الفرع، والرفاق إياد ظفرور وهالة الأتاسي ود.محمد الصاج ونديم العلي، أعضاء قيادة الفرع، وأمناء وقيادات الشعب الحزبية.

حيث أكد الرفاق على أنه يأتي انعقاد مؤتمرات الفرق الحزبية لمراجعة وتقييم أداء عمل عام مضى، ووضع تصور ورؤية لعام جديد، منوهين بخطورة الحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة عيش المواطن للنيل من صموده، وهذا مالم ولن يحصل الأعداء، كما أُفشلت كل مخططات الحرب السابقة، كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل الذي قام به الرفاق البعثيين بالمحافظة بمساندة إخوتهم في المحافظات المنكوبة إثر الزلزال.

وتركزت المداخلات على موضوع التقنين الكهربائي وضبط الأسعار ودعم الجمعيات الفلاحية بالسداد والمازوت، وإعادة تأهيل عدد من مراكز الاتصالات بالقرى .

وفي حلب (معن الغادري) تواصل الفرق الحزبية في فرع حلب عقد مؤتمراتها الحزبية وسط أجواء من النقاشات البناءة وتقديم المقترحات للنهوض بالواقع التنظيمي والخدمي والمعيشي والتعليمي والاقتصادي، وإيجاد الحلول لمجمل الأزمات التي تعيق العملية التنموية.

واستحوذت المداخلات على ما أصاب حلب من أضرار إثر الزلزال، والجهود الإغاثية المستمرة لمساعدة المتضررين من الأهالي.

وتمحورت نقاشات أعضاء فرق الواحة والريف الأولى والثانية وأبو جرين في شعبة السفيرة، ونبل الأولى والثانية والثالثة في شعبة اعزاز والحاضر وزيف الحاضر في شعبة الشهيد محمد شحادة، وكويرس الأولى والثانية في شعبة دير حافر، حول مجمل القضايا ذات الطابع الخدمي والاقتصادي والزراعي، وطالب الحضور بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة وبذار ومحروقات وتوفير مصادر الري، وتسهيل الحصول على القروض ورفع سقفها، إضافةً إلى تدعيم العملية التعليمية، لجهة تسريع تأهيل وصيانة المدارس في المناطق المحررة، وزيادة حصة الريف من الكوادر التدريسية، وتحسين شبكة الطرقات، وتخديم مناطق الريف بوسائط نقل لتسهيل التنقل بين المدينة والريف، وتفعيل دائرة محو الأمية، وتثبيت المعلمين الوكلاء، والتعاقد مع صيدلية لنقابية للمعلمين بدير حافر، وإيصال التيار الكهربائي للقرى في الريف، كما تم التركيز على إيجاد آلية جديدة لتوزيع المساعدات التي تتدفق داخلياً وخارجياً إلى المناطق المنكوبة، وبما يضمن إيصالها للمستحقين والمتضررين.

كذلك تضمنت المداخلات المطالبة بضبط الأسواق والأسعار .

بدوره، الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب، خلال حضوره عدداً من المؤتمرات، قدم عرضاً مسهباً حول ما قام به الجهاز الحزبي من جهود إنسانية وإغاثية لدعم المتضررين إثر زلزال 6 شباط وتسريع عملية التعافي، مؤكداً أنه منذ اللحظة الأولى لحدوث الزلزال وبتوجيه من قيادة الحزب تم وضع جميع الإمكانات في خدمة العمل الإغاثي، إذ توزعت فرق المساعدة الحزبية على كامل خريطة العمل الإغاثي في حلب، وشاركت في عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين وإزالة الأنقاض، كما حشدت كل الدعم لإغاثة المتضررين، خاصة بما يتعلق بإحداث وافتتاح مقار الحزب لإيواء الأهالي المتضررين.

وأشار إلى أن الجهاز الحزبي مستمر بعمله بالتنسيق والتعاون مع غرفة عمليات الإغاثة ومع جميع الجهات المعنية.

ونوه بأن الشعب السوري بكل أطيافه وشرائحه جسد أروع وأجمل صور التآخي والتعاضد والتآلف، وأعطى أنموذجاً يحتذى للعالم أجمع في حبه لوطنه والحفاظ عليه، مؤكداً أن سورية ماضية بكل ثقة وعزيمة في مشروع إعادة الإعمار والبناء، وهي قادرة على تجاوز كل المحن والتغلب على كل التحديات أكثر من أي وقت مضى.

من جانبهم بين الرفاق، عمادالدين غضبان ورنا اليوسف وأوريا حاج أحمد ومحد ربيع نبهان ومحمد عبد المنعم رياض، أعضاء قيادة فرع حلب للحزب المشرفين على المؤتمرات أن أهمية المؤتمرات الحزبية تكمن في أنها محطات لتقييم العمل الحزبي و تقديم المقترحات التي من شأنها تحسين الأداء، مؤكدين على ضرورة التفاعل المجتمعي والتواصل مع المواطنين لملامسة همومهم، والإسهام والمشاركة في عملية البناء والتنمية.

من جانبهم قدم أمناء الشعب الحزبية شرحاً كاملاً عن آليات العمل والخطط المنفذة، خاصة ما يتعلق منها بالحالة التنظيمية والثقافية والأنشطة الموازية، مؤكدين أن جميع المداخلات ستكون موضع دراسة واهتمام ومتابعة مع الجهات المعنية.

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