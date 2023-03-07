المهندس عرنوس يصدق على إقرار وتوزيع مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار

7-مارس-2023

دمشق – سانا:

صدق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على محضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار المتضمن إقرار وتوزيع مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لكل الوزارات لعام 2023 والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليار ليرة سورية.

وتشمل الخطة تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل في كل القطاعات ولاسيما (الصحة، التربية، الموارد المائية، الإدارة المحلية، النقل، الأشغال العامة والإسكان)، ما يسهم في وضع العديد من المشاريع الخدمية المتضررة في الخدمة قبل نهاية العام الحالي.

 19 total views

7-مارس-2023

مقالات ذات صلة

المالية: الاكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية 150 مليار ليرة

27-يناير-2020

موازنتنا في مقياس “العقل والقلب”!

25-نوفمبر-2021

التراحم فانوس رمضان

5-أبريل-2022

التربية تصلح ما أفسدته الظروف بهدية ثمينة للوكلاء العزب لـ”البعـــث”: الحســم بحــل المشــكلة المزمنــة ودراســة لمســابقات وفــق الحاجــة

17-مارس-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى