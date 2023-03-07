المهندس عرنوس يصدق على إقرار وتوزيع مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار

دمشق – سانا:

صدق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على محضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار المتضمن إقرار وتوزيع مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لكل الوزارات لعام 2023 والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليار ليرة سورية.

وتشمل الخطة تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل في كل القطاعات ولاسيما (الصحة، التربية، الموارد المائية، الإدارة المحلية، النقل، الأشغال العامة والإسكان)، ما يسهم في وضع العديد من المشاريع الخدمية المتضررة في الخدمة قبل نهاية العام الحالي.