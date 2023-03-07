انخفاض قدرة سقاية نهر الفرات بنسبة 60%

7-مارس-2023
قرع انخفاض منسوب مياه نهر الفرات ناقوس الخطر على الخطة الزراعية وأهمها خطة زراعة القمح الذي يمر حالياً بأهم مراحل النمو والسقاية، إذ نخفض بنسبة 60% من قدرة السقاية، وذلك بعد انخفاض غزارته من 250 متراً مكعب في الثانية إلى 150 متراً مكعباً في الثانية وفق الأرقام الموثقة.
وأوضح مدير زراعة دير الزور المهندس فؤاد عابدون في تصريح خاص لـ”البعث” بأن واقع سقاية محركات الري سواءً ضمن الجمعيات الزراعية أو التابعة الفلاحين بات سيئاً جداً وهذا ما هدد بشكل كبير واقع محصول القمح وبالتالي تهديداً مباشراً للخطة الزراعية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع طارئ لبحث حالة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات والأضرار الناجمة عنه وانعكاسها السلبي المباشر على الخطة الزراعية، حيث اتفق المُجتمعون على حل إسعافي مباشر تمثّل بتعزيل الممرات المائية الخاصة بمحركات الري التابعة لكل من الجمعيات الزراعية و الفلاحين.
واعتبر مدير الزراعة أن هذا الحل الاسعافي لابد من تنفيذه فوراً كون استمرار الانخفاض إلى ماهو عليه الآن أو أدنى من ذلك لأكثر من عشرة أيام سيزيد الوضع سوءاً وسينعكس سلباً على محصول القمح نتيجة خروج مجموعات مائية من خطة السقاية وبالتالي العجز عن تنفيذ خطة محصول القمح الذي يمر حالياً بأهم مراحل السقاية.
وأكد مدير الزراعة أن خطر خروج المزيد من محركات السقاية مازال قائماً وبالتالي لابد من تنفيذ الحلول الإسعافية الفورية حفاظاً على المجموعات المائية وعلى الخطة الزراعية التي تحتاج في المرحلة الحالية إلى مصدر مياه مستقر.

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7-مارس-2023

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