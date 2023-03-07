باحثة سورية تحصل على براءة اختراع من الهند لبلاطة إنشائية مقاومة للحمولات العالية

حصلت الباحثة المهندسة السورية رزان الزين على براءة اختراع عن فكرتها في تطوير بلاطة إنشائية قادرة على مقاومة حمولات عالية جداً بالرغم من وزنها الخفيف، وذلك من دائرة براءات الاختراعات الهندية.

وفي تصريح لها أوضحت رزان التي تتابع دراسة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية في الهند أن فكرة الاختراع بدأت عام 2019 بإشراف الدكتور المهندس فينود كومار، وفي عام 2021، وبعد تقديم طلب رسمي لدائرة براءات الاختراع الهندية تم الحصول على براءة الاختراع بشكل رسمي مع كامل امتيازاتها في الأول من آذار الجاري.

وعن ميزات الاختراع وأهميته بينت رزان أنه عبارة عن بلاطة خرسانية “خفيفة الوزن واقتصادية” مقارنة بالبلاطات الإنشائية التقليدية المستخدمة مثل “الهوردي” و”المصمتة”، حيث إنها تقلل الطاقة اللازمة للتدفئة والتبريد، إضافة إلى استدامتها العالية من خلال قدرة العنصر الإنشائي فيها على الخدمة طوال فترة وجوده، وقابليته للاستخدام فيما بعد أو إعادة تدويره.

ونوهت رزان بميزة البلاطة الحديثة أيضاً بأنها “صديقة للبيئة” من خلال المواد الداخلة في استخدامها ومقطعها العرضي وسماكتها القليلة، نظراً لقلة كمية البيتون والإسمنت المستخدم فيها، حيث تعتبر مادة الإسمنت من أكثر المواد التي تطلق غاز ثاني أوكسيد الكربون خلال عملية التصنيع.

ولفتت رزان إلى أن البلاطة أثبتت بالدراسة والتحليل أنها تتمتع بدرجة جيدة جداً من المطاوعة، ما يجعلها تتفاعل بطريقة آمنة مع الزلازل.