بدء أعمال هدم الأبنية المتصدعة بسبب الزلزال في مدينة جبلة

7-مارس-2023

بدأ مجلس مدينة جبلة بأعمال الهدم للأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط جراء الزلزال الذي ضرب المدينة في الـ 6 من شباط الماضي، وأصبحت تشكل خطراً على الناس وعلى الأبنية المجاورة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل أنه تمت الموافقة من المحافظة على هدم سبعة أبنية بعد تشكيل لجان فنية وهندسية، أثبتت خطورة هذه الأبنية المتصدعة وعدم قابليتها للترميم وضرورة هدمها.

ولفت قناديل إلى أن عملية الهدم ستتم على مرحلتين الأولى تشمل أربعة أبنية، تم البدء بهدم بناءين الأول وسط المدينة والآخر في حي النقعة، والمرحلة الثانية تشمل ثلاثة أبنية أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة ما زالت تتابع دراستها وقد يصدر قرار هدم لأبنية متصدعة أخرى.

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7-مارس-2023

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