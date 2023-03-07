بيونغ يانغ : أي تحرك عسكري ضد صواريخنا “إعلان حرب”

اعتبرت كوريا الديمقراطية أنّ “أي تحرك لإسقاط أحد صواريخ تجاربها سيعتبر إعلان حرب” وأرجعت التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وحذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون في بيان من أنّ بيونغ يانغ ستعتبر أي إجراءٍ عسكريٍ ضد تجارب الأسلحة الاستراتيجية التي تجريها كوريا الشمالية بمثابة “إعلان حرب”.

كما ألمحت إلى أن كوريا الديمقراطية يمكنها إطلاق المزيد من الصواريخ على المحيط الهادئ، قائلةً إنّ”المحيط لا يخضع لسيادة الولايات المتحدة أو اليابان”.