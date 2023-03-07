بيونغ يانغ: استعراض واشنطن وسيئول لقوتهما يُهدد بإدخال المنطقة حرباً واسعة

بيونغ يانغ – سانا:

أكدت كوريا الديمقراطية الشعبية أن الولايات المتحدة تواصل وبشكل متعمد تصعيد ومفاقمة الوضع في شبه الجزيرة الكورية على الرغم من التحذيرات المتكررة لها للتراجع عن هذا السلوك.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن دائرة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية قولها في بيان اليوم: “إن المدمرة الأميركية النووية الاستراتيجية “بي 52″ حلقت من جديد اليوم إلى شبه الجزيرة الكورية لتنفذ مع كوريا الجنوبية مناورات جوية مشتركة هي الخامسة هذا العام، وذلك في استفزاز عسكري طائش من شأنه أن يقود الوضع في المنطقة إلى هاوية لا سبيل للخروج منها”.

وتابع البيان: “إن التدريبات الجوية الجديدة التي ستبدأ بعد أيام قليلة تأتي بعد مناورات حربية واسعة النطاق نفذتها قوات البلدين في شباط الماضي، وهي تظهر بوضوح أن محاولات الولايات المتحدة استخدام الاسلحة النووية ضد كوريا الديمقراطية تنفذ على مستوى الحرب الفعلية”.

وحذر البيان في هذا السياق من خطر اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية بسبب السلوك غير المسؤول للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المنغمستين في استعراض تسلحي عدائي يضر بتطلعات المجتمع الدولي في انفراج الوضع استقراره في المنطقة.

وأضاف: “إن كوريا الديمقراطية تعرب عن عدم رضاها العميق للتحركات غير المسؤولة والمقلقة لواشنطن وسيئول، نظراً لأن استعراض القوة المتواصل يقود الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى حالة لا يمكن التنبؤ بها، وتطالب بقوة بالوقف الفوري لهذه الممارسات العسكرية العدائية التي تزعزع استقرار شبه الجزيرة”.

وأوضح أنه في حال السماح بتواصل الاستفزاز العسكري الخطير من قبل هاتين الدولتين لن يكون هناك ما يضمن اندلاع صراع عسكري حاد، مع وجود عدد ضخم من القوات المسلحة من الجانبين، والتي قد تدخل في مواجهة خطيرة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى توجيه رسالة واضحة بضرورة وقف واشنطن وسيئول هذه المناورات الحربية، والانضمام إلى الجهود الكورية الديمقراطية المحبة للسلام والساعية لتحقيق الانفراج في شبه الجزيرة والمنطقة ككل.

ويأتي البيان الكوري الديمقراطي بعد إعلان واشنطن وسيئول يوم الجمعة الماضي عن مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق من الـ 13 وحتى الـ 23 من آذار الجاري، ونشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فيديو أمس يظهر مقاتلات تابعة للقوات الجوية للبلدين قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية.