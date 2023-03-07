تحرير 90 جندياً من الأسرى الروس من مناطق سيطرة نظام كييف

موسكو- تقارير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تحرير 90 عسكرياً روسياً من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية مفاوضات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “نتيجة لعملية التفاوض أعيد اليوم 90 عسكرياً روسياً كانوا معرّضين لخطر الموت من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الجنود المحرّرين إلى موسكو على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري للقوات الجوفضائية الروسية، حيث سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين في دونيتسك وخيرسون، وتدمير 11 مسيرة أوكرانية، وتصفية أكثر من 325 جندياً أوكرانياً.

وجاء في البيان اليومي للوزارة، أن القوات الروسية تمكّنت من هزيمة القوات الأوكرانية في غريانيكوفا وبيستشاينوي وكراخمالنوي بمنطقة خاركوف وستيلماخوفا روزوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودمّرت مدفعاً ذاتي الدفع من طراز “كراب” بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز “أكاتسيا”، وتصفية أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، في محور كوبيانسك.

وفي محور كراسني ليمانسك، هزمت القوات الروسية وحدات من القوات الأوكرانية في نيفسكي تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفا في دونيتسك، وتمّت تصفية ما يصل إلى 125 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع “دي20″ و”دي 30”.

وفي محور دونيتسك، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 75 جندياً أوكرانياً، وتدمير مركبة قتالية “سميرش ام ال ار اس” ومدفع “دي 30″، إضافة إلى تدمير رادار مضاد للبطارية “ايه ان تي بي كيو 37” أمريكي الصنع في منطقة ماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أفيدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت القوات الروسية هزيمة بوحدات القوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبافلوفكا ونوفوسيلكا في دونيتسك ومالايا توماشكا بمنطقة زابوروجيه، وتمّت تصفية أكثر من 60 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع “ام 109 بالادين” أمريكية الصنع، إضافة إلى نظام مدفعي “ام 777” أمريكي الصنع ومدافع هاوتزر “دي 30” في محور خيرسون، وتم تدمير ما يصل إلى 35 جندياً أوكرانياً وأربع مركبات ومدافع هاوتزر من طراز “دي 30″، إضافة إلى إسقاط مقاتلة من طراز “سو 24” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في دروجكوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك تم إسقاط مقاتلة من طراز “سو 25” أوكرانية في كراينيك بمنطقة خيرسون.

واعترضت القوات الروسية 12 صاروخاً من نظام الإطلاق الصاروخي هيمارس وأسقطت 11 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.

من جهة ثانية، استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بـ140 صاروخاً وقذيفة مدفعية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح وتضرّر 5 أبنية سكنية.

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله: إن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه 7 قذائف من عيار 155 مم على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.

يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.

إلى ذلك، كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية في شهر شباط الماضي تجاوزت 11 ألف جندي، وهو ما يزيد بأكثر من 40 بالمئة عن كانون الثاني من هذا العام.

وقال شويغو في مؤتمر عبر الفيديو ونشر على موقع وزارة الدفاع الروسية اليوم: إن دعم دول الناتو لنظام كييف لا يؤدّي إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، بل على العكس هناك زيادة كبيرة في الخسائر بين أفراد القوات الأوكرانية.

وأضاف شويغو: كجزء من الاستراتيجية الأمريكية في استهداف روسيا بقوة السلاح تعمل الدول الغربية على زيادة إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية وتوسيع برامج التدريب لأفراد الجيش الأوكراني.

وفي حديثه عن خسائر القوات الأوكرانية أشار شويغو إلى أنه في هذا الصدد فإن عدم اكتراث نظام كييف تجاه شعبه لمصلحة الرعاة الغربيين والذي لا يأخذ في الاعتبار الخسائر البشرية الهائلة أمر مثير للدهشة.

وفي سياق آخر، اعتبر شويغو أن تحرير مدينة أرتيموفسك مستمر، لافتاً إلى أن هذه المدينة مركز دفاعي مهم للقوات الأوكرانية في دونباس، وسيتيح تحريرها والسيطرة عليها المزيد من العمليات الهجومية في عمق الدفاعات الأوكرانية.

وأوضح شويغو أن الزيادة التدريجية في حجم القوات المسلحة الروسية تتضمّن تدريب المزيد من الضباط، ونحتاج هذا العام لقبول حوالي 18 ألف طالب وطالبة من الراغبين بالعمل في القوات المسلحة، مبيّناً أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لأبناء العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وطلاب المدارس العسكرية.

كذلك أشار وزير الدفاع الروسي إلى مشروع الغواصة “لادا” التي تعمل بالديزل والكهرباء والتي يجري اختبارها، لافتاً إلى أنها ستكون جزءاً من الأسطول الشمالي وستزوّد بصواريخ كاليبر المجنّحة.

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