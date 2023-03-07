تضرر 1066 مدرسة و60 مركزاً صحياً بطرطوس جراء الزلزال

طرطوس – وائل علي

انهت لجان الكشف إحصاء الأضرار التي طالت الأبنية المدرسية والصحة والمياه والكهرباء في طرطوس نتيجة الزلزال والهزات الارتدادية، فيما لاتزال لجان الكشف على المنازل والأبنية السكنية تتابع عملها للتأكد من سلامتها الإنشائية وحاجتها للتدعيم ومدى صلاحيتها للسكن.

وفي قطاع الأبنية المدرسية أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة الدكتور هاني خضور أن إجمالي عدد المدارس المتضررة على مستوى المحافظة بلغ 1066 مدرسة تضرر منها 421 مدرسة بين الجزئي والمتوسط و189 مدرسة بحاجة لتدعيم وسبعة مدارس إخلاء جزئي بقاعة أو قاعتين.

وفي القطاع الصحي بين حضور أن عدد المراكز الصحية المتضررة بلغ 60 مركزاً صحياً أكثرها تضرراً مركزي الرمل وجزيرة أرواد إضافة إلى تضرر خارجي لمشفى القدموس ومدرسة التمريض ومركز الرعاية.

وفي قطاع المياه أشار حضور إلى أن عدد خزانات المياه العالية التي تحتاج لهدم وإعادة بناء 60 خزاناً إضافة إلى 37 خزاناً بحاجة لتدعيم كما أن محطة ضخ مياه بلغونس تحتاج لهدم وإعادة بناء وتعرض خطوط دوير طه والجكرة وحصين البحر لأعطال.

ولم يسلم قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة من أضرار الزلزال فهناك 12 محولة و60 برج توتر متوسط بحاجة لاستبدال.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة أن لجان الكشف على المنازل تمكنت لتاريخه من معاينة 5234 منزلاً بينها 160 منزلاً تحتاج لهدم و1800 منزلاً لتدعيم.

من جهة أخرى لفت خضور إلى أن عدد الأسر التي استضافتها المحافظة بلغت 589 عائلة وصل عدد أفرادها 2269 فرداً من داخل المحافظة وخارجها.

يشار إلى أن عدد شاحنات الإغاثة التي أرسلت للمحافظات المنكوبة بلغ 106 شاحنات محملة بمختلف أشكال الإغاثة من أدوات ومواد طبية والأدوية والأغذية والخضار والفواكه واللباس والحرامات والفرشات وخلافه قدمت من المجتمع المحلي والمنظمات والجمعيات الأهلية وفاعلي الخير التي اشتغل على فرزها وتوضيها متطوعو الشبيبة والطلبة هذا عدا عن عشرات الشاحنات التي توجهت بشكل إفرادي من قبل متبرعيها لنقل المؤن والدعم بكل أشكاله لأهلنا المنكوبين في محافظات اللاذقية وحلب وحماه.

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