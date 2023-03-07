تطوير الكود السوري للأبنية.. أبرز توصيات ورشة عمال النفط

دعا المشاركون في ورشة عمل أقامها مكتب نقابة عمال النفط في اتحاد عمال دمشق اليوم حول الوضع الزلزالي في سورية إلى تطوير الكود السوري بما يخص التربة ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها، وتحديث خرائط الخطر الزلزالي.

وشدد المشاركون على ضرورة ربط تراخيص الأبنية بدراسة صنف الموقع الزلزالي، والقيام بدراسة ديناميكية زلزالية للأبنية، وعدم اقتصارها على الأبنية التي تزيد على خمسة طوابق، كما طالبوا بإنشاء محطات مراقبة لمستوى سطح البحر للإنذار المبكر عن التسونامي والإنذار المبكر عن الزلزال، باستخدام محطات جديدة وآلية نقل للإشارة عبر النقل الفضائي، ما يؤمن سرعة فائقة في نقل البيانات والتحليل والإنذار الأوتوماتيكي.

ولفت المشاركون إلى ضرورة إيلاء أهمية لمشروع الخطر الزلزالي ودعمه من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظين، وإنشاء فروع للمركز الوطني للزلازل، وتفعيل دوره وإشراكه بالدراسات الهندسية، وربط المركز مع المؤسسات في إدارة الكارثة الزلزالية، وإنشاء هيئة لإدارة الكارثة الزلزالية تابعة للمركز.