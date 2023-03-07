تواصل تدفّق المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة إلى منكوبي الزلزال في المحافظات
محافظات – سانا:
وصلت مساعدات روسية إلى الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية، تتضمن طناً من المواد الطبية والغذائية وبعض مستلزمات المشافي.
وذكر نائب رئيس الخدمة الطبية في قاعدة حميميم المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش، أن المساعدات مستمرة لمديرية الصحة في اللاذقية والمشافي، واليوم تم تقديم مساعدات لمشفى الأطفال في اللاذقية تتضمن أغذية أطفال وأدوية ومعقمات وأغطية وفرشات.
وبيّن رئيس التأهيل والتدريب في مديرية الصحة في اللاذقية عمار يوسف أن المساعدات تأتي تباعاً لتلبي احتياجات المشافي وفق اللوائح التي رفعتها مديرية الصحة.
وأشار مدير عام الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية الطبيب أحمد فرا إلى أن روسيا قدمت مساعدات عديدة للمشفى سابقاً، لافتاً إلى أنه تم إعداد قائمة للأدوية النوعية التي تحتاج إليها المشفى.
وفي حماة، وزعت المحافظة مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين جراء الزلزال، في مركز إيواء بقرية بيصين بريف حماة.
وذكر مسؤول القوات الروسية في خان شيخون بريف إدلب الجنرال ألكسي أن المساعدات هي مساهمة إنسانية ومبادرة دعم لصالح المتضررين للتخفيف من معاناتهم، مؤكداً استمرارية تقديم هذه المساعدات لتشمل المنكوبين في مختلف مناطق المحافظة.
مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان بين أن المساعدات الروسية تشمل مواد غذائية كالسكر والأرز والزيت والشاي للمقيمين.
وعلى الحدود السورية الأردنية، تسلمت مؤسسة مبادرة أهل الشام مساء اليوم مساعدات غذائية لمتضرري الزلزال، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن طريق معبر نصيب.
وبين مدير فرع المبادرة بدرعا عبد الله العبد الله أن المؤسسة تسلمت 2400 طرد غذائي مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية الإماراتية، و24 طناً من التمور من شركة الغذاء السعودية عبر 3 شاحنات، مشيراً إلى أنه تم تسليم المواد إلى إدارة مؤسسة مبادرة أهل الشام بدمشق، تمهيداً لتوزيعها على المتضررين من الزلزال بحلب وحماة واللاذقية، مشيراً إلى أن التمور المرسلة من السعودية هي دفعة من أصل سبع شاحنات ستصل تباعاً إلى سورية.
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