تواصل تدفّق المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة إلى منكوبي الزلزال في المحافظات

محافظات – سانا:

وصلت مساعدات روسية إلى الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية، تتضمن طناً من المواد الطبية والغذائية وبعض مستلزمات المشافي.

وذكر نائب رئيس الخدمة الطبية في قاعدة حميميم المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش، أن المساعدات مستمرة لمديرية الصحة في اللاذقية والمشافي، واليوم تم تقديم مساعدات لمشفى الأطفال في اللاذقية تتضمن أغذية أطفال وأدوية ومعقمات وأغطية وفرشات.

وبيّن رئيس التأهيل والتدريب في مديرية الصحة في اللاذقية عمار يوسف أن المساعدات تأتي تباعاً لتلبي احتياجات المشافي وفق اللوائح التي رفعتها مديرية الصحة.

وأشار مدير عام الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال في اللاذقية الطبيب أحمد فرا إلى أن روسيا قدمت مساعدات عديدة للمشفى سابقاً، لافتاً إلى أنه تم إعداد قائمة للأدوية النوعية التي تحتاج إليها المشفى.