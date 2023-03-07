حضور خجول للكوادر الكروية في دورة التنظيم والإدارة

حماة- منير الأحمد

اختُتمت في مقرّ اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة فعاليات دورة التنظيم والإدارة التي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم، بمشاركة نحو 20 دارساً مثلوا الكوادر الإدارية لأندية المحافظة بكرة القدم.

رئيسُ اللجنة الفنية لكرة القدم في حماة وليد حداد كشف لـ”البعث” عن أسفه الشديد من الحضور الخجول نتيجة تغيّب بعض الأندية المعروفة في المحافظة عن الدورة، حيث كان من المتوقع حضور أكثر من 50 دارساً ليقتصر الحضور على 20 دارساً، مع أن أندية حماة تعاني من ضعف إداري واضح، لذلك ارتأت اللجنة إقامة هذه الدورة لتطوير وتثقيف إداريي هذه الأندية بما يسهم في تطوير كرة القدم.

وأضاف حداد: الدورة تأتي ضمن روزنامة وخطة اللجنة الفنية الفرعية لكرة القدم، وتركزت محاورها على تنظيم العمل الإداري وتطويره في فرق أندية المحافظة لكرة القدم، وكيفية تنظيم عملية تنسيب اللاعبين للأندية وتوضيح عملية النقل والانتقال والإعارة بالنسبة للاعبين المحترفين، وعلاقة الإداري باللاعبين والحكام، وحاضر فيها رئيس تنفيذية حماة عبد الرزاق زيتون والدكتور نهاد سليمان والحكم الدولي السابق سليمان أبو علو.

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