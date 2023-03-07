حملة (أوقفوا الحصار): معركتنا مستمرة ضدّ العقوبات الأمريكية على سورية

7-مارس-2023

عمان – سانا:

أعلنت حملة “أوقفوا الحصار” أن المعركة مستمرة احتجاجاً على العقوبات الجائرة الأحادية الجانب من الولايات المتحدة، وحلفائها الأوروبيين ضد سورية.

وأوضحت الحملة في تصريح صحفي لها اليوم أنها مستمرة وستتوسّع في مدن جديدة في أمريكا اللاتينية، وحول العالم بأسره، داعية إلى الانضمام إليها في الـ18 من الشهر الجاري بمظاهرات احتجاجية متزامنة، وتوحيد الجهود لإيصال صوتها للجميع بالقول: “أوقفوا الحصار على سورية”.

وفي الـ4 من الشهر الجاري أطلقت حملة “أوقفوا الحصار” أولى فعالياتها في 15 مدينة في الوطن العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية، احتجاجاً على الإجراءات الجائرة الأحادية الجانب من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ضد سورية.

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7-مارس-2023

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