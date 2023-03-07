زراعة أكثر من 600 شجرة مثمرة بعدد من مناطق يبرود

7-مارس-2023

تجاوز عدد الأشجار المثمرة التي تمت زراعتها ضمن حملة التشجير التي نفذها المجلس المحلي في مدينة يبرود بريف دمشق 600 شجرة من مختلف الأنواع.

وقال عضو مجلس المحافظة عن المدينة عماد الخطيب ان حملة التشجير نفذت بالتعاون مع عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية، وشملت عدداً من مناطق المدينة، حيث تمت زراعة أكثر من 100 شجرة صنوبر مثمرة في الأراضي المحيطة بالمنطقة الصناعية.

وأشار الخطيب إلى أنه تم تشجير منطقة كوشل وجزء من جرود يبرود بنحو 500 شجرة مثمرة تتنوع بين الصنوبر والجوز والمشمش والأرز والحور وغيرها من الأشجار.

وأكد الخطيب أن الحملات مستمرة في المدينة، حتى يتم تشجير كامل المساحات، لافتاً إلى أن المجلس المحلي نفذ في كانون الثاني الماضي بعدد من مناطق يبرود حملة تشجير تضمنت زراعة عدد من أشجار اللزاب لإعادة إحياء هذه الشجرة المهددة بالانقراض، نظراً لأهميتها البيئية والاقتصادية.

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7-مارس-2023

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