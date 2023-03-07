زراعة أكثر من 600 شجرة مثمرة بعدد من مناطق يبرود

وقال عضو مجلس المحافظة عن المدينة عماد الخطيب ان حملة التشجير نفذت بالتعاون مع عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية، وشملت عدداً من مناطق المدينة، حيث تمت زراعة أكثر من 100 شجرة صنوبر مثمرة في الأراضي المحيطة بالمنطقة الصناعية.

وأشار الخطيب إلى أنه تم تشجير منطقة كوشل وجزء من جرود يبرود بنحو 500 شجرة مثمرة تتنوع بين الصنوبر والجوز والمشمش والأرز والحور وغيرها من الأشجار.

وأكد الخطيب أن الحملات مستمرة في المدينة، حتى يتم تشجير كامل المساحات، لافتاً إلى أن المجلس المحلي نفذ في كانون الثاني الماضي بعدد من مناطق يبرود حملة تشجير تضمنت زراعة عدد من أشجار اللزاب لإعادة إحياء هذه الشجرة المهددة بالانقراض، نظراً لأهميتها البيئية والاقتصادية.