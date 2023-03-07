سرافيس جديدة الفضل غير ملتزمة بخط سيرها

القنيطرة – محمد غالب حسين

يعاني أبناء تجمع جديدة الفضل أزمة نقل خانقة مما يضطرهم للنزول إلى مفرق جديدة عرطوز بانتظار سرافيس تقلهم لعملهم ومدارسهم وجامعاتهم، وقد يطول انتظارهم ساعتين وأكثر، لأن مئات الركاب ينتظرون عند مفرق جديدة عرطوز، ويستغل سائقو الأجرة (التكسي) و(التكتك) الخاصة، بنقل الركاب المنتظرين الذين لاحول لهم ولاقوة، ويدفعون أجوراً مضاعفة قد يصل لخمسة آلاف للراكب بينما التعرفة المحددة لخط دمشق جديدة الفضل، تبلغ (550) ليرة سورية فقط.

مراقب خط تجمع جديدة الفضل سامر غانم أوضح أن هناك (145) سرفيساً مسجلاً على خط دمشق جديدة الفضل، لكن الملتزم منها بالعمل يبلغ (100) سرفيس فقط، يغيب منها صباحاً أكثر من نصفها، تقوم بنقل الطلاب والعمال والموظفين الذين تعاقدوا مع تلك السرافيس التي تحصل على مادة المازوت المدعوم لخدمة المواطنين وليس للجهات التي تعاقدت معها دون أن تجد من يحاسبها أو يردعها ويخالفها.

ولم يخف رئيس بلدية تجمع جديدة الفضل أيمن محمود وجود أزمة نقل خانقة خاصة صباحاً، وعزا أسبابها إلى عدم تقيد السرافيس المسجلة على الخط بالالتزام بالعمل، مبيناً أنه سيتم مناقشة المشكلة مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة لتأمين وسائل النقل اللازمة لأبناء التجمع.

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