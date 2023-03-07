سلة الكرامة تعاود النشاط.. ولاعب أجنبي قادم

بدأت سلة نادي الكرامة تحضيراتها استعداداً للمشاركة في دوري كرة سلة الرجال بعد أن تمّ تحديد يوم 25 من الشهر الجاري موعداً لاستئنافه، ويأمل القائمون على الفريق عودته إلى مستواه، خاصة وأن نتائج مرحلة ذهاب الدوري لم تكن مرضية، إضافة لما رافق الفريق من تغيير في الجهاز الفني.

عضو إدارة النادي مشرف كرة السلة يامن بالي أكد لـ”البعث” أن استعدادات الفريق دخلت مرحلة مهمة، حيث وصل المدرّب اللبناني داني عاموس وبدأ بتحضير الفريق مع مدرّب للإعداد البدني، وهو ما يحتاجه الفريق في الفترة المتبقية قبل انطلاق منافسات الدوري كون أغلب لاعبي الفريق من المحافظات التي تضرّرت من الزلزال ولم يتدربوا منذ فترة طويلة.

وأوضح بالي أن الفترة الماضية والمشكلات الكثيرة “تغيير المدربين” أثرت على مسيرة الفريق، ولم تسمح بتحقيق النتائج المرجوة، لكن الطموح هذا الموسم الوصول لدور الكبار وليس المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن إدارة النادي هي الوحيدة من بين كافة الأندية التي دفعت للاعبيها 85% من قيمة العقود المبرمة عبر جهود شخصية.

وأشار بالي إلى أن ظروف الزلزال جعلت النادي يستغني عن عقود كافة اللاعبين الأجانب بسبب عدم وضوح رؤية باستكمال الدوري من عدمها، ومع استئناف النشاط هناك فكرة استقدام لاعب أجنبي على الأقل خلال الأسابيع المقبلة للعب مع الفريق.

وكشف بالي أن اعتذار النادي عن الاستمرار في المشاركة ببطولة غرب آسيا له مبرراته، ومنها الحالة الصعبة جراء الزلزال، بالإضافة إلى صعوبة استمرار التحضيرات والتدريبات اللازمة للبطولة، وقد تمّ قبول الاعتذار من قبل اللجنة المنظمة، على أمل أن تكون المشاركات المقبلة أفضل.

عماد درويش

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