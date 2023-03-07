لوكاشينكو يعلن نجاح اختبار منظومة صاروخية للقوات المسلحة

7-مارس-2023
مينسك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن القوات المسلحة في بلاده نجحت في اختبار صاروخها الخاص بمنظومة “بوك” المضادة للطائرات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكاشينكو قوله اليوم خلال حفل مراسم تسليم جوائز الدولة في مينسك: اختبرنا الصاروخ الموجه 9 أم 318 لنظام الدفاع الجوي بوك-إم بي، وقد أصاب هدفه بدقة وأدّى مهامه بنجاح.

وأشار لوكاشينكو إلى أن اختبار الصاروخ الخاص بمنظومة “بوك” يمكّن الجيش البيلاروسي من امتلاك سلاح رهيب ضد الطائرات.

وكانت الصناعة العسكرية الحكومية أعلنت في وقت سابق أنها تواصل العمل على صاروخ يبلغ مداه 70 كيلومتراً لنظام الصواريخ المضادة للطائرات “بوك”، وكذلك على صاروخ يبلغ مداه 300 كيلومتر لـ”بولونيز” في العام الماضي.

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7-مارس-2023

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