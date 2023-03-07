مطلب بشراء مادة “الغضار” عبر المؤسسة العامة للجيولوجيا

دمشق – البعث

أكد ممثلو منتجو السيراميك أن مصانع السيراميك تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب النقص في توريد مادة الغاز، وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى عملية إعادة النظر في أسعار الغاز الذي يعتبر عنصراً مهماً وأساسياً في صناعة السيراميك.

وطالب ممثلو شركات صناعة السيراميك والأدوات الصحية خلال اجتماعهم اليوم بغرفة صناعة دمشق وريفها بإعادة التعامل وشراء “مادة الغضار” التي تعتبر من المواد الأولية الداخلة في صناعة السيراميك عبر المؤسسة العامة للجيولوجيا بشكل مباشر كما كان معمولاً به سابقاً.

وتعهد حسام عابدين رئيس القطاع الكيميائي بمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع من خلال مجلس إدارة الغرفة، وخاصة مسألة الغاز مثمناً استجابة الجهات الحكومية لدعم ومعالجة كافة المشاكل التي تواجه الصناعيين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لأهمية هذا القطاع.

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