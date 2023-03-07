مقتل وإصابة 10 مواطنين عراقيين بهجومٍ إرهابي

7-مارس-2023

بغداد – سانا:

قُتل ثمانية مواطنين وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة وهجوم إرهابي في محافظة ديالى شرق العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن محافظ ديالى مثنى التميمي قوله: إن “إرهابيين فجروا عبوة ناسفة في قرية الهزينية بقضاء المقدادية، حيث أدى ذلك إلى إصابة عدد من الأشخاص، ومن ثم قاموا بمهاجمة الموجودين لإسعاف المصابين، ما أسفر عن مقتل 8 مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح”،مشيراً إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى المكان، وبدأت حملة بحث وتفتيش عن منفذي الهجوم.

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7-مارس-2023

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