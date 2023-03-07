مقتل وإصابة 10 مواطنين عراقيين جراء هجوم إرهابي في ديالى
قتل ثمانية مواطنين وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة وهجوم إرهابي في محافظة ديالى شرق العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن محافظ ديالى مثنى التميمي قوله: إن “إرهابيين فجروا عبوة ناسفة في قرية الهزينية بقضاء المقدادية، حيث أدى ذلك إلى إصابة عدد من الأشخاص، ومن ثم قاموا بمهاجمة الموجودين لإسعاف المصابين، ما أسفر عن مقتل 8 مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح”.
وأشار التميمي إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى المكان، وبدأت حملة بحث وتفتيش عن منفذي الهجوم.
23 total views