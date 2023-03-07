مقتل وإصابة 10 مواطنين عراقيين جراء هجوم إرهابي في ديالى

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن محافظ ديالى مثنى التميمي قوله: إن “إرهابيين فجروا عبوة ناسفة في قرية الهزينية بقضاء المقدادية، حيث أدى ذلك إلى إصابة عدد من الأشخاص، ومن ثم قاموا بمهاجمة الموجودين لإسعاف المصابين، ما أسفر عن مقتل 8 مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وأشار التميمي إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى المكان، وبدأت حملة بحث وتفتيش عن منفذي الهجوم.