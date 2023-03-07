هزات أرضية في عددٍ من الدول

وفي إندونيسيا، ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب غرب جزيرة سومطرة.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات، على بعد 191 كيلومتراً جنوب غرب مدينة باندار لامبونغ.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة .