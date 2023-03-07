هزات أرضية في عددٍ من الدول
عواصم – سانا:
ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد قولها في بيان: “إنه تم رصد الهزة التي وقعت على عمق 7.52 كيلومترات بمنطقة أونيكي شباط في الولاية.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أوإصابات نتيجة الهزة.
وفي إندونيسيا، ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب غرب جزيرة سومطرة.
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات، على بعد 191 كيلومتراً جنوب غرب مدينة باندار لامبونغ.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة .
وفي الفلبين، ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة مينداناو جنوب الفلبين، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
وحسب المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، فإن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومتراً عند خط العرض7.43 درجات شمالاً، وخط الطول126.09 درجة شرقاً.
وتتعرض الفلبين لأنشطة زلزالية متكررة، بسبب موقعها على طول حلقة النار في المحيط الهادئ.
12 total views