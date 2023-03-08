7 آلاف طن إنتاج حماه من البصل “الفريك”

8-مارس-2023
حماة – البعث أون لاين:
أكد المهندس أشرف باكير مدير زراعة حماة البدء بجني محصول البصل “الفريك “، وقد بلغت المساحات المزروعة 2940 دونماً، و كمية إنتاج متوقعة بنحو 7800 طناً، مبيناً أن البصل يعتبر من المحاصيل الرئيسية في حماة، حيث تتركز زراعته بشكل كبير ضمن دائرة زراعة حماة، ودائرة زراعة محردة.
وأشار باكير إلى أن كميات الإنتاج المتوفرة هذا الموسم سيكون لها تأثير إيجابي بخفض الأسعار
لا سيما أن البصل “الفريك” لايصلح للتخزين، وبالتالي سيتم عرض المحصول بأكمله في السوق.

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8-مارس-2023

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