أما آن الأوان لإنهاء الحرب على اليمن؟

سمر سامي السمارة

في الآونة الأخيرة، شهد العالم الكثير من القرارات بشأن ذكرى الحرب في أوكرانيا، لكن هذا الشهر يصادف أيضاً الذكرى الثامنة للحرب على اليمن والذكرى العشرين على العراق، لذلك يتعيّن على أعضاء الكونغرس، بما فيهم السيناتور بيرني ساندرز، تقديم قرار من شأنه وقف أي دعم أو مشاركة أمريكية في الحرب على اليمن، قبل أن تدخل هذه الحرب عامها التاسع.

في الأول من آذار الجاري، احتج نشطاء في 10 مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة أمام مكاتب الكونغرس وخارجها، مطالبين المشرّعين بإنهاء دور الولايات المتحدة في الحرب على اليمن بشكل سريع ونهائي، كما دعت ودعمت النشطاء أكثر من 70 منظمة.

خلال الاحتجاجات الأخيرة، دعا النشطاء، ساندرز والمشرّعين الفيدراليين الآخرين إلى تقديم قرار جديد لسلطات الحرب على اليمن هذا الشهر، وفي حال تمّ طرحه للتصويت، يمكن للكونغرس أن يأمر الرئيس بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب الكارثية، التي دعمتها الولايات المتحدة لمدة ثماني سنوات على اليمن.

من الجدير بالذكر، أن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز قدّم مشروع القانون العام الماضي، ولكن عندما تحرك لتقديم القرار للتصويت في كانون الأول الماضي، أجّلت إدارة بايدن التصويت على القرار.

وفي كانون الأول، تعهّد ساندرز بالعودة إلى مجلس الشيوخ بقرار جديد لسلطات الحرب على اليمن إذا كان هو والإدارة غير قادرين على الاتفاق على إجراء “قوي وفعّال” من شأنه أن يحقق أهدافه. حتى مع عدم وجود إجراء علني ذي مغزى من بايدن في هذه المرحلة، فقد حان الوقت الآن للسيناتور ساندرز للوفاء بتعهده.

على الرغم من عدم وجود أي مبررات لدعم الولايات المتحدة الحرب على اليمن، والتورّط في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فقد حصلت ثلثا القوات الجوية للتحالف على دعم مباشر من العقود العسكرية الأمريكية في صورة تكاليف قطع غيار وصيانة، حيث اعتمد التحالف على هذا الدعم لتنفيذ هذه الضربات الهجومية في اليمن.

منذ آذار 2015، أدّى القصف والحصار إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وإحداث فوضى في البلاد، وخلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني 17 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، و500000 طفل من الهزال الشديد، المعروف أيضاً باسم سوء التغذية الحاد.

جدير بالذكر أنه على مدى سنوات، لم يُسمح فعلياً بدخول أي حاويات تحمل بضائع إلى الحديدة، ميناء اليمن الرئيسي على البحر الأحمر، الأمر الذي ساعد في شلّ الاقتصاد، ومنع الأدوية الضرورية المنقذة للحياة، والمعدات الطبية من الوصول إلى المحتاجين.

تفاقمت هذه الأزمة الإنسانية منذ أن تولّى بايدن منصبه، وعلى الرغم من أن الحرب في أوكرانيا، ونقص القمح العالمي أثرتا بشكل كبير على اليمن، حيث تعتمد البلد على الواردات، فضلاً عن أن الكوارث المناخية أدّت إلى تفاقم آثار الحرب على اليمن، لكن إدارة بايدن تتحمّل مسؤولية كبيرة عن استمرار المعاناة في اليمن.

صحيح أن الرئيس بايدن التزم في شباط 2021 بإنهاء المشاركة في العمليات الهجومية على اليمن، لكن الواقع يظهر استمرار الولايات المتحدة في دعم الحرب، حيث واصلت توفير قطع الغيار والصيانة لقوات التحالف الجوية، ما زاد من وتيرة الضربات الجوية على اليمن في عام 2021 وأوائل عام 2022 .

من المؤكد أنه بدون تسوية تفاوضية، لا شيء يمنع التحالف من استئناف الضربات الجوية في اليمن، فمع الدعم العسكري الأمريكي الواضح الذي لا ينتهي وغير المشروط، يفتقر التحالف إلى الحافز لرفع حصاره، والانسحاب بشكل نهائي من اليمن.

بعثت أكثر من 100 منظمة وطنية– إنسانية، ومحاربين قدامى، وليبراليين وغيرهم برسالة إلى الكونغرس في كانون الأول الماضي، تحثّهم على تمرير قرار سلطات الحرب على اليمن، حيث يتعيّن على بيرني ساندرز إعادة تقديم قراره.

وللإشارة، فإنه بموجب المادة الأولى، القسم 8 من دستور الولايات المتحدة، يحتفظ الكونغرس بسلطة تشكيل ودعم الجيوش، وحيث إنه لم يصدر أي تصريح من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية في اليمن، يستطيع الكونغرس الاحتجاج من خلال استخدام سلطات الحرب الدستورية لإنهاء المشاركة الأمريكية غير الدستورية في حروب مثل الحرب على اليمن.

ويمنع مشروع القانون استئناف ضربات التحالف الجوية على اليمن، وذلك من خلال حظر تورّط الولايات المتحدة فيها، كما يمكن لهذا التشريع أن يعزّز تسوية تفاوضية وسلاماً دائماً طويل الأمد بين الأطراف المتحاربة.

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