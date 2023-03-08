إرشادي: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة

نيويورك – سانا:

أكدت مساعدة ممثلية إيران الدائمة في منظمة الأمم المتحدة زهرا إرشادي أن إيران لا تزال ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في هذا المجال على الرغم من مواجهتها تحديات الحظر اللاإنساني أحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن إرشادي قولها خلال اجتماع لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن الدولي: ” إن إيران كدولة عضو مسؤولة تقر بأن هناك دائماً مجالاً للتحسين فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق المرأة، وهي تواصل العمل لتمكين النساء والفتيات الإيرانيات وضمان احترام حقوقهن وهذه إحدى أولوياتنا الرئيسية”.

وأدانت إرشادي خلال الاجتماع المزاعم المزيفة والإشارات غير المبررة ضد إيران من قبل بعض الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن المرأة الإيرانية تنشط في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والسياسية، وتلعب دوراً حاسماً في المجتمع الإيراني.

كذلك دعت إرشادي مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني الذي يعد أكبر تهديد لأمن النساء والفتيات الفلسطينيات وخاصة في غزة، واجباره على إنهاء احتلاله لفلسطين وإلغاء الحصار اللاإنساني عن غزة ووقف جرائمه.