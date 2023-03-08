استشهاد وإصابة ١٠ مواطنين بانفجار عبوة من مخلّفات إرهابيي (داعش) في دير الزور

8-مارس-2023

دير الزور – سانا:

استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرون بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلّفات إرهابيي “داعش” في بناء مهجور وسط حي الحميدية المكتظ بالسكان بمدينة دير الزور.

رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان أوضح في تصريح له أن عبوة ناسفة من مخلّفات تنظيم “داعش” الإرهابي كانت مدفونة في أحد الأبنية القديمة والمهجورة وسط حي الحميدية المزدحم انفجرت صباح اليوم، ما أدّى إلى انهيار المبنى، واستشهاد وجرح عدد من المواطنين، إضافة إلى تضرّر بعض الأبنية المجاورة وعدد من السيارات التي كانت متوقفة في المكان.

وأشار كاكاخان إلى أن الورشات الخدمية في المحافظة باشرت على الفور بفتح الطرقات وإزالة الأنقاض.

وبيّن مدير الصحة بدير الزور الدكتور بشار شعيبي أن الانفجار تسبّب باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 7 آخرين حالة اثنين منهم حرجة، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

 30 total views

8-مارس-2023

مقالات ذات صلة

ملاكمنا محمد بكداش يستعد لرفع علم الوطن في بطولة العالم

20-أبريل-2018

الروتين يعوق المستلزمات الإنتاجية

15-فبراير-2019

مؤتمر مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة.. غياب الطروحات المهنية

13-مارس-2021

ميرضيائيف يفوز بولاية رئاسية ثانية في اوزبكستان

25-أكتوبر-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى