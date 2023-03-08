استشهاد وإصابة ١٠ مواطنين بانفجار عبوة من مخلّفات إرهابيي (داعش) في دير الزور

استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرون بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلّفات إرهابيي “داعش” في بناء مهجور وسط حي الحميدية المكتظ بالسكان بمدينة دير الزور.

رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان أوضح في تصريح له أن عبوة ناسفة من مخلّفات تنظيم “داعش” الإرهابي كانت مدفونة في أحد الأبنية القديمة والمهجورة وسط حي الحميدية المزدحم انفجرت صباح اليوم، ما أدّى إلى انهيار المبنى، واستشهاد وجرح عدد من المواطنين، إضافة إلى تضرّر بعض الأبنية المجاورة وعدد من السيارات التي كانت متوقفة في المكان.

وأشار كاكاخان إلى أن الورشات الخدمية في المحافظة باشرت على الفور بفتح الطرقات وإزالة الأنقاض.

وبيّن مدير الصحة بدير الزور الدكتور بشار شعيبي أن الانفجار تسبّب باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 7 آخرين حالة اثنين منهم حرجة، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.