استشهاد 3 مواطنين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف حماة
حماة – دير الزور – سانا:
استشهد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة إثر اعتداء ارهابي نفذه تنظيم(داعش) في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن مجموعة من ارهابيي تنظيم(داعش) اعتدت مساء اليوم بالأسلحة الرشاشة على مجموعة من المواطنين أثناء رعيهم الأغنام في منطقة سد السيب بريف سلمية الشرقي-شرق حماة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة.
وأشار المصدر إلى أن ارهابيي تنظيم (داعش) وبعد الاعتداء على المواطنين أقدموا على سرقة أكثر من 1000 رأس غنم، ونقلها إلى عمق البادية السورية حيث تتحصن فلول من التنظيم التكفيري في أوكار ومناطق وعرة.
واستشهد 53 مواطناً كانوا يجمعون الكمأة في السابع عشر من الشهر الماضي نتيجة اعتداء لإرهابيي تنظيم (داعش) جنوب شرق منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.
وفي وقتٍ سابق اليوم، استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرون بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلّفات إرهابيي “داعش” في بناء مهجور وسط حي الحميدية المكتظ بالسكان بمدينة دير الزور.
رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان أوضح في تصريح له أن عبوة ناسفة من مخلّفات تنظيم “داعش” الإرهابي كانت مدفونة في أحد الأبنية القديمة والمهجورة وسط حي الحميدية المزدحم انفجرت صباح اليوم، ما أدّى إلى انهيار المبنى، واستشهاد وجرح عدد من المواطنين، إضافة إلى تضرّر بعض الأبنية المجاورة وعدد من السيارات التي كانت متوقفة في المكان.
وأشار كاكاخان إلى أن الورشات الخدمية في المحافظة باشرت على الفور بفتح الطرقات وإزالة الأنقاض.
وبيّن مدير الصحة بدير الزور الدكتور بشار شعيبي أن الانفجار تسبّب باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 7 آخرين حالة اثنين منهم حرجة، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
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