الجيش الروسي يدمّر مدافع ذاتية الدفع ويسقط 5 مسيّرات أوكرانية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوّاتها استهدفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من المنشآت والمواقع العسكرية الأوكرانية، بينها مدافع ومركبات ذاتية الدفع، إضافة إلى إسقاط 5 مسيرات وتصفية أكثر من 485 جندياً أوكرانياً وسط تقدّمها على جميع المحاور.

فعلى محور كوبيانسك، هزمت القوات الروسية وحداتٍ عسكرية أوكرانية بمناطق بيريستوفو وسينكوفكا وكراخمالنو في خاركوف ورازوفكا، وأحبطت محاولات هجومية لعشر مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق تاباييفكا وجريانيكوفكا وأولشانا في خاركوف وأرتيموفكا ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا، وتمّت تصفية ما يصل إلى 60 جندياً أوكرانياً وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي محور كراسني ليمانسك، تمكّنت القوات الروسية حسب التقرير من هزيمة وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي ونوفوليوبوفك اوتشيرفونوبوبوفكا وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك، كما تمّت نتيجة للعمليات الدائرة على هذا المحور تصفية 130 جندياً أوكرانياً وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وشهد محور دونيتسك هزيمة القوات الأوكرانية وتصفية أكثر من 180 جندياً وتدمير خمس مركبات ذاتية الدفع هاوتزر (أكاسيا) ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع (جفوزديكا).

وقالت الوزارة: إن قوّاتها هزمت القوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبافلوفكا ونوفوسيلكا على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وجرى في جمهورية دونيتسك ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيه القضاء على نحو 65 جندياً أوكرانياً وتدمير عتاد وآليات عسكرية ومدافع هاوتزر.

أما في محور خيرسون، فقد تمّت تصفية أكثر من 50 جندياً أوكرانياً وتدمير مدافع هاوتزر (دي -30)، بينما جرى تدمير محطة رادار أوكرانية للكشف عن أهداف جوية منخفضة التحليق في منطقة نوفا ألكيساندرفكا ومقرّ لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بجمهورية دونيتسك.

وأفاد التقرير بأن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 صواريخ من نظام الإطلاق المتعدّد للصواريخ (هيمارس)، ودمّرت 5 مسيّرات أوكرانية في مناطق نوفايا كاخوفكا ونيكولايفكا ومنطقة خيرسون وتشيرفونو أرميسكي ومنطقة زابوروجيه ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك وشيبيلوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي سياق متصل، أعلن مؤسس شركة “فاغنر” يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيموفسك “باخموت”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بريغوجين قوله في كلمة نشرها في قناته على تليغرام: “سيطرت قواتنا على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، وكل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرتنا”.

وأكّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي أمس أهمية السيطرة على مدينة أرتيموفسك “باخموت” لما سيوفّره ذلك من إمكانية التقدم وضرب عمق دفاع القوات الأوكرانية.

وتقع أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي محور مهمّ لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات في دونباس.

إلى ذلك، أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مركز التحكم والتنسيق المشترك اليوم، أن القوات الأوكرانية استهدفت المناطق السكنية المكتظة في الجمهورية بـ71 قذيفة من عيار 155 ميليمتراً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة تاس عن البعثة قولها على قناتها في تليغرام: “إنه على مدار الـ24 ساعة الماضية تم إبلاغنا عن 15 هجوماً بالقذائف، نفّذته التشكيلات المسلّحة الأوكرانية، مستهدفة مناطق مختلفة بما فيها فلاديميروفكا ودونيتسك وبانتليونوفكا وياكوفليفكا”.

من جهة ثانية، أعلن المدير العام لمكتب التصميم البصري والميكانيكي في روسيا فلاديمير بوبوف أن الباحثين الروس طوّروا أول طائرة مسيّرة، مزوّدة بجهاز تصوير حراري محلي الصنع؛ لتنفيذ مهمّة تحديد الأجسام ذات التوقيع الحراري المختلف عن البيئة المحيطة في منطقة العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

ونقلت سبوتنيك عن بوبوف قوله في تصريحات: “إن الطائرات الصغيرة المسيّرة مصمّمة للاستطلاع وتعديل نيران المدفعية، كما أنها مجهّزة بكاميرا تصوير حراري محلية الصنع وبرمجيات روسية”، مشيراً إلى أن العمل مستمر على تحسين جودتها وخصائصها، مثل الحماية من التشويش وتقليل الحجم وزيادة مدى الرحلة، والأهم من ذلك زيادة كمياتها.

وحسب بوبوف، تستطيع الطائرة المسيّرة اكتشاف القوى العاملة لمسافة 400 متر تقريباً ومعدات العدو على مسافة تصل إلى 800 متر، ومن ميزاتها أيضاً أن مدة الرحلة تصل إلى 45 دقيقة، كما يصل الارتفاع إلى ثلاثة كيلومترات، بينما يصل المدى إلى أكثر من خمسة كيلومترات.

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