القوى السياسية العربية تواصل إدانتها العدوان الإسرائيلي على مطار حلب

بيروت – صنعاء – سانا:

أدان الوزير اللبناني السابق وديع الخازن العدوان الإسرائيلي الأخير على مطار حلب الدولي، مؤكداً أنه خرق خطير لحرمة دولة ذات سيادة، وللقانون الدولي الإنساني.

وقال الخازن في بيان تسلّمت سانا نسخة منه: “إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تجِد مهرباً من سياستها الفاشلة وتخبّط مجتمعها في داخل الكيان سوى محاولة تصدير أزماتها إلى المنطقة، بعدما بدأت تصول وتجول بأسلحتها للخروج باعتداءاتها الهمجية البشعة عبر الاعتداء على مطار حلب الدولي”.

وأوضح الخازن أن هذا العدوان يدل على أن إسرائيل ماضية في طريق الحرب، غير عابئة بكل قرارات الشرعية الدولية.