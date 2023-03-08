المؤسسة السورية للمخابز بحماة تبدأ حملة صيانة للخطوط الإنتاجية

8-مارس-2023

أطلق فرع المؤسسة السورية للمخابز بحماة حملة لصيانة عدد من الخطوط الإنتاجية، ومختلف التجهيزات الميكانيكية والكهربائية في مجال المخابز الآلية المنتشرة بالمحافظة.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس هيثم إسماعيل أن الحملة تأتي في إطار السعي لضمان جهوزية سائر المخابز العامة في المحافظة واستمرارية إنتاجها، مضيفاً: “إن الحملة بدأت بتأهيل بعض الآلات في مخبز حماة الأول بمدينة حماة”.

وفي سياق متصل أوضح المهندس إسماعيل أن فرع المؤسسة استلم اليوم كمية وقدرها 3 أطنان من مادة الخميرية، دعماً لعمل المخابز والأفران في ظل الظروف الراهنة.

 5 total views

8-مارس-2023

مقالات ذات صلة

قديروف: لا يمكن لأي سلاح من أسلحة الناتو أن يعيق مقاتلينا

16-أكتوبر-2022

وكالة تكشف السبب وراء اغتيال آبي

9-يوليو-2022

لوسيد تستعد لهزيمة تيسلا 

28-سبتمبر-2022

القوات العراقية تقبض على 3 إرهابيين  

20-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى