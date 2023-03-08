المؤسسة السورية للمخابز بحماة تبدأ حملة صيانة للخطوط الإنتاجية
أطلق فرع المؤسسة السورية للمخابز بحماة حملة لصيانة عدد من الخطوط الإنتاجية، ومختلف التجهيزات الميكانيكية والكهربائية في مجال المخابز الآلية المنتشرة بالمحافظة.
وبين مدير فرع المؤسسة المهندس هيثم إسماعيل أن الحملة تأتي في إطار السعي لضمان جهوزية سائر المخابز العامة في المحافظة واستمرارية إنتاجها، مضيفاً: “إن الحملة بدأت بتأهيل بعض الآلات في مخبز حماة الأول بمدينة حماة”.
وفي سياق متصل أوضح المهندس إسماعيل أن فرع المؤسسة استلم اليوم كمية وقدرها 3 أطنان من مادة الخميرية، دعماً لعمل المخابز والأفران في ظل الظروف الراهنة.
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