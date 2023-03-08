المتقدمون للامتحانات الجامعية باللاذقية ضمن النسب المعتادة

اللاذقية – مروان حويجة

أكّد عمداء الكليات في جامعة تشرين خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور بسام حسن رئيس الجامعة أنّ عدد المتقدّمين للامتحانات الجامعية التي تمّ استئنافها بعد إزاحتها مدة أسبوعين جراء تداعيات الزلزال جاء ضمن النسب المعتادة في الجامعة في كل دورة امتحانية، وقد استعرض المجلس واقع الامتحانات في الجامعة.

وتمّ خلال الاجتماع عرض عمل لجان الكشف الهندسي للسلامة الإنشائية المشكّلة في الجامعة لتفقد وضع الأبنية في اللاذقية بعد الزلزال، إضافة إلى الإعداد لورشة عمل مطلع الشهر المقبل بعنوان “الدروس الهندسية المستفادة من كارثة الزلزال” حيث يعرض فيها خبراء وأخصائيون نتائج الزلزال على الأبنية والبنية التحتية وتقييم الحالة لتفادي حدوث أضرار ناجمة عن الكوارث الطبيعية بدءاً بالتقيّد بشروط إنشاء المباني خلال المرحلة التصميمية والتقيّد بالمواصفات الفنيّة خلال الإنشاء بشروط جودة عالية.

كما تمّ التأكيد على استكمال مشروع التحوّل الرقمي وإصدار الوثائق الكترونياً، إضافة إلى الطلب من مركز الحاسب تنزيل ٨٠٠ كتاب إلكتروني على الموقع وتنظيم المراسلات الالكترونية بشكل رسمي عبر المودل لتصبح وثائق معتمدة.

وكان رئيس جامعة تشرين ونوابه قد تفقدوا واقع سير الامتحانات في كليات الجامعة واطمأنوا على سير العملية الامتحانية بعد إزاحة البرامج الامتحانية في جامعة تشرين بسبب الزلزال.

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