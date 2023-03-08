المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بقرار برلمان جنوب أفريقيا خفض العلاقات مع كيان الاحتلال

8-مارس-2023

رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار برلمان جنوب أفريقيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي رداً على الجرائم اليومية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن عزل الاحتلال على المستوى الدولي يعتبر خطوة مهمة ورسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال وسياسة الفصل العنصري، لافتاً إلى أن جنوب أفريقيا رمز من رموز الحرية والانتصار على العنصرية التي عانى منها شعبها لسنوات طويلة.

من جهتها أكدت حركة فتح أن قرار خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال يجسد عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين وجنوب أفريقيا على المستويين الرسمي والشعبي، ويشكل رسالة دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من عدوان إسرائيلي متواصل يخالف جميع القرارات الأممية والشرائع الدولية والإنسانية.

وطالبت فتح دول العالم بأن تحذو حذو جنوب إفريقيا في تعاملها مع كيان الاحتلال بناء على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وليس بناء على علاقات المصالح والهيمنة.

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8-مارس-2023

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