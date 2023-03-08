برلمان جنوب إفريقيا يصوّت على خفض العلاقات مع كيان الاحتلال

بريتوريا – القدس المحتلة – سانا

صوّت برلمان جنوب إفريقيا الثلاثاء على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن حزب الحرية الوطني الذي قدّم مشروع القرار قوله في بيان: “تمّت إقامة (إسرائيل) من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم وإحكام السيطرة عليهم من خلال نظام الفصل العنصري، وبصفتنا مواطنين في جنوب إفريقيا فإننا نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي بينما ترتكب جريمة الفصل العنصري مرة أخرى”.

وأشار الحزب، إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لسياسة جنوب إفريقيا في دعم الشعوب المضطهدة في العالم، حيث كان الرئيس الراحل نيلسون مانديلا رمز محاربة الفصل العنصري “الأبارتهايد” يقول على الدوام: “إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين”.

وكانت بريتوريا خفّضت تمثيلها الدبلوماسي لدى الاحتلال عام 2019 وسحبت سفيرها، بسبب الفظائع التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

من جانبه، رحّب المجلس الوطني في السلطة الفلسطينية بقرار برلمان جنوب إفريقيا.

وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان الأربعاء: إن عزل الاحتلال على المستوى الدولي يعدّ خطوة مهمّة ورسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال وسياسة الفصل العنصري، لافتاً إلى أن جنوب إفريقيا رمز من رموز الحرية والانتصار على العنصرية التي عانى منها شعبها لسنوات طويلة.

من جهتها، أكّدت حركة فتح أن قرار خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال يجسّد عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين وجنوب إفريقيا على المستويين الرسمي والشعبي، ويشكّل رسالة دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في ظلّ ما يواجهه من عدوان إسرائيلي متواصل يخالف جميع القرارات الأممية والشرائع الدولية والإنسانية.

وطالبت فتح، دول العالم بأن تحذو حذو جنوب إفريقيا في تعاملها مع كيان الاحتلال بناء على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وليس بناء على علاقات المصالح والهيمنة.

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