بكين: ندعم استقلالية دول الشرق الأوسط

بكين – وكالات:



على النقيض من بعض الدول الكبرى التي تسعى جاهدة لضرب الأمن والاستقرار العالميين عبر سياساتها العدائية القائمة على التدخّل بالشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، تستمرّ الصين بسياساتها الداعية إلى احترام سيادة الدول، وتعميق التعاون الدولي بما يرسّخ الأمن والاستقرار. وفي السياق، صرّح وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليوم الثلاثاء بأن بلاده ترغب في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتسعى إلى أن تكون شريكة في التنمية والازدهار فيه، مؤكداً دعمها تمسّك دول الشرق الأوسط بالاستقلال الاستراتيجي.

وأكّد الوزير أنّ بلاده تتمتّع بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة في الشرق الأوسط، ولذلك تعمل على تعزيز الوحدة والقوة فيه، حسبما أوردت صحيفة “الشعب” الصينية، مشيراً إلى أنّ بلاده “تدعم دول الشرق الأوسط في التمسّك بالاستقلال الاستراتيجي، وتعارض التدخّل الخارجي في الشؤون الداخلية لها”.

وتابع: إن الصين ستواصل التمسّك “بالعدالة ودعم دول الشرق الأوسط في السعي لتسوية سياسية للقضايا الساخنة في المنطقة من خلال الحوار والتشاور”، مشدّداً على أنّ بلاده “تحترم تماماً دول الشرق الأوسط بصفتها سادة شؤونها”، ومعقّباً: “ليس لدى بكين نيةٌ لملء الفراغ المزعوم، ولن تبني دوائر حصرية في المنطقة”.

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