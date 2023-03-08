بيع وشراء مخلفات القمامة أمام مدرسة!

القنيطرة- محمد غالب حسين

منذ الثاني والعشرين من حزيران عام 2022، أصدر محافظ القنيطرة قراراً بإغلاق المحل الذي يبيع ويشتري مخلّفات القمامة من بلاستيك وخبز وملابس وخردوات ومعادن وأشياء أخرى لوقوعه داخل المخطط التنظيمي، ويلاصق مدرسة الشهيد مؤيد إبراهيم للتعليم الأساسي في تجمع جديدة الفضل، وتبلغ مساحته نحو (60) م٢، وصار مصدراً للأضرار البيئية والصحية، ناهيك عن الروائح التي تزكم الأنوف والمناظر الكريهة المنفرة، حيث تحوّل إلى بؤرة تنزّ بالمرض والقرف والتلوث، ومستقر لنابشي القمامة والكلاب والقطط الشاردة والمنحرفين والمتسوّلين.

لكن بلدية تجمع جديدة الفضل التابعة لمحافظة القنيطرة لم تنفذ قرار المحافظة، وبقي المحل قائماً يستقبل ما يفرزه ويبيعه نابشو حاويات القمامة.

أما رئيسُ بلدية تجمع جديدة الفضل أيمن محمود فذكر أن البلدية أنذرت صاحب المحل، ومنحته شهراً لإغلاقه، كما خاطبت البلدية محافظة القنيطرة طالبة الموافقة من جديد على إغلاق هذا المحل حفاظاً على صحة المواطنين.

27 total views