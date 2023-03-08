رحيل حزين لمدرب الكاراتيه الخبير صبحي بطال

اللاذقية- خالد جطل

ودّعت رياضة اللاذقية الكابتن الخلوق صبحي بطال مدرّب الكاراتيه في نادي حطين، والأب الروحي لها منذ انطلاقها في النادي عام 1987 عن عمر ناهز 62 عاماً إثر نوبة قلبية مفاجئة.

رئيسُ اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في اللاذقية بسام زراوند أكد لـ”البعث” أن رحيل الكابتن صبحي المفاجئ يعتبر خسارة بكل المقاييس لما كان يتمتّع به من أخلاق طيبة وسمعة عطرة في الوسط الرياضي، إضافة لغيرته على اللعبة، حيث كان كثيراً ما يطالب إدارات الأندية بإيلاء اللعبة الدعم والرعاية.

وأضاف زراوند: عرفته مدرّباً وصانعاً للنجوم، كما عرفته عضواً بإدارة نادي حطين، غياب الكابتن صبحي سيشكل فراغاً كبيراً لكن ثقتنا بلاعبيه الأبطال كبيرة بأن يسيروا على خطاه ويستلموا الأمانة ليواصل حطين رفد المنتخبات الوطنية بالأبطال.

وكان الراحل بطال قد ساهم في تقديم عدد من الأبطال على مستوى الجمهورية ورفد منتخباتنا الوطنية بهم، ومنهم عباس بارود وعبد الله ومحمد فحام وماهر شيخ خميس ومصطفى بطال وفراس مفتي وعفاف ساعي.. وآخرون، وآخر ما حققه الراحل لناديه حطين كان المركز الأول في الكاتا الجماعي في الدوري الممتاز الذي أقيم مؤخراً في اللاذقية إضافة لعدة ميداليات أخرى.

وكان الراحل بطال قد صرّح لـ”البعث” قبل أيام من وفاته بأن اللعبة في نادي حطين تصارع للبقاء، كما هي في معظم أندية القطر، متمنياً أن تنال الاهتمام والرعاية اللذين تستحقهما.

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