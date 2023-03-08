سلة الوحدة تنافس في الدوري دون اللاعبين الأجانب

عادت سلة رجال الوحدة إلى تدريباتها من جديد استعداداً لخوض ما تبقى من الموسم، وسط تحديات كثيرة تواجه الفريق، وخاصة بعد ما تردّدت بعض الشائعات حول عدم قدرة إدارة النادي على دفع مستحقات اللاعبين في المرحلة الماضية.

مدرّب الفريق عدي خباز كشف لـ”البعث” أن تدريبات الفريق بدأت منذ فترة قريبة جداً بانتظار صدور برنامج الدوري بشكله النهائي، والذي سيحدّد كيف ستكون شكل المنافسة، مشدداً على أن كافة الأندية غير جاهزة فنياً بسبب الأوضاع التي كانت سائدة والانقطاع الذي رافق مسيرة الدوري.

وكشف خباز أن اللاعب الأجنبي الذي لعب مع الفريق في بداية الموسم تمّ فسخ عقده بالتراضي جراء توقف النشاط الرياضي بسبب الزلزال، مبيناً أن بقية الأندية فعلت الشيء ذاته كونها ليس لها القدرة حالياً على التعاقد مع لاعبين أجانب.

وبيّن خباز أن الفريق يعدّ العدة للمنافسة على اللقب مثل بقية الفرق، موضحاً أن الفريق نجح خلال مباريات الدوري بالفوز خمس مرات وخسر مرة واحدة أمام الجيش، مضيفاً: نحن ندرك صعوبة المهمّة الملقاة على عاتق اللاعبين الذين قدموا أداء مميزاً في المراحل الماضية توّجت بالفوز بلقب كأس السوبر قبل انطلاق الموسم، ولدينا ثقة كبيرة بإمكانية المنافسة على اللقب هذا الموسم.

عماد درويش

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