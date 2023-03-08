صالة لـ”السورية للتجارة” في بلدة عقرب

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة صالة بيع في بلدة عقرب بريف المحافظة الجنوبي والتي تخدم نحو 20 ألف نسمة.

وبين مدير الفرع المهندس حيدر اليوسف أن افتتاح الصالة سيساهم في تخديم الأسر العائدة للبلدة، ويتيح لهم استلام المواد التموينية عبر البطاقة الإلكترونية، مشيراً إلى أن فرع المؤسسة يحرص على التوسع بعدد صالات ومنافذ البيع المباشر، وإعادة تأهيلها والتنوع الكبير في السلع وتقديم تشكيلة تمكن أي مواطن من تأمين حاجاته الأساسية من أي مركز.

من جهته أشار رئيس دائرة منافذ البيع في الفرع المهندس دريد شاوردي إلى أنه تم تزويد الصالة بالمواد المدعومة لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية، إضافة إلى رفد الصالة بمواد غذائية ومنظفات بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، لافتاً إلى تجهيز المراحل الأخيرة لافتتاح مول يعد الأول من نوعه في شطحة بمنطقة الغاب.