عيد المرأة مناسبة للاعتراف بالإنجازات الخاصة بها

ليس عيد المرأة مناسبة لإعادة وتكرار العبارات والشعارات، وإنما هي مناسبة لتتذكر كل مؤسسة وجهة ماذا قدمت من إنجاز اتجاه المرأة، بهذه الكلمات عبرت الإعلامية لمى علي عن عيد المرأة فقالت: في الثامن من آذار يفترض أن يكون الاحتفال بالإنجازات التي تم تحقيقها كسوريين وسوريات تجاه المرأة على صعيد تغيير القوانين وتمكين المرأة واستعادة الحريات وتحقيق المساواة بأكبر قدر ممكن، هكذا يكون عيد المرأة.

أما الجانب الآخر، وبصفتي عاملة في مجال الإعلام فعيد المرأة هو كيف نحقق دورنا في دعم المرأة من خلال المواد الصحفية والتحقيقات والتقارير التي نعدها وننشرها، هل هي عميقة؟ هل تلامس احتياجات المرأة وحقوقها؟ هل هي قادرة على تقديم حلول لمشاكل المرأة؟، عملياً هذا ما أسعى إليه حالياً كصحفية، وأتمنى تحقيق جزء بسيط في هذا المجال، وبالتأكيد هذا العمل بحاجة إلى تكاتف الجميع في كل المهن التي تصب في بوتقة واحدة وهو دعم المرأة وحصولها على حقوقها ومساندتها.

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