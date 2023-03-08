غرفة الصناعة تبحث وممثل “منظمة العمل” تجهيز مركز تدريب للسلامة المهنية

دمشق – البعث

تناول اجتماع نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لؤي النحلاوي، مع الممثل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية باولو سالفاي، ما خلفته كارثة الزلزال على الصناعة المحلية وإمكانية دعم المنظمة للبدء بتجهيز مركز تدريب للصحة والسلامة المهنية في مدينة عدرا الصناعية، على أن يتم تجهيز باقي الأقسام ضمن جدول زمني محدد.

وأشاد حسام عابدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، بتعاون المنظمة وجهودها في الفترة السابقة في تطبيق خطة استراتيجية لتطوير أعمال الغرفة والتعاقد مع مستشارين في الاقتصاد والعمل في تنفيذ عدد من ورشات العمل التوعوية في قانوني العمل والتأمينات.

وتعهد الممثل الإقليمي بزيارة ميدانية للمركز لدراسة الاحتياجات وتجهيز وتفعيل قسم الصحة والسلامة المهنية في الفترة القريبة.

وكشف سالفاي أن المنظمة قدمت مساعدة أولية بمبلغ 25 ألف دولار لدعم المتضررين من الزلزال، وسيتم تقديم مبلغ لاحق.

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