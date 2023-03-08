مجلس الأمن البيلاروسي يوعز بتطوير عقيدة عسكرية جديدة

مينسك – سانا:

أوعز مجلس الأمن في بيلاروس إلى وزارة الدفاع بوضع عقيدة عسكرية جديدة على خلفية البيئة العسكرية والاستراتيجية العالمية المتغيرة.

وجاء في القرار المنشور على البوابة القانونية الوطنية البيلاروسية.. “ستبدأ وزارة الدفاع بالتعاون مع الوكالات والمنظمات الحكومية المعتمدة بتطوير عقيدة عسكرية جديدة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وينبغي أن تركز الجهود الرئيسية لهيئات الدولة ذات الصلة وفقاً لاختصاصها على تنفيذ تدابير الردع الاستراتيجي التي تهدف إلى حماية الاستقلال والسلامة الإقليمية والسيادة والنظام الدستوري للبلاد من التهديدات الخارجية والداخلية”.

ووفقاً للقرار ستستمر المناقشات العامة حول المفهوم الجديد، وسيتم تقديم المفهوم مرة أخرى للموافقة عليه إلى مؤتمر الشعب البيلاروسي.

إلى ذلك أصدر مجلس الأمن البيلاروسي في أعقاب اجتماعه الأخير تعليمات بالموافقة على مشروع مفهوم جديد للأمن القومي، يعكس تحويل الطيف الكامل للتهديدات الحديثة، ويحدد النهج المشترك لتشكيل وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ترأس في الـ20 من شباط الماضي اجتماعاً لمجلس الأمن لمناقشة مفهوم الأمن القومي الجديد ومشروع قانون بشأن القوات الوطنية.